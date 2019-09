De preto, manifestantes protestam em Porto Alegre contra medidas de Bolsonaro

A chuva forte que caiu em Porto Alegre não impediu que centenas de manifestantes ser reunissem nesse sábado (7), Dia da Independência, para protestar contra cortes e medidas do governo de Jair Bolsonaro. Vestindo preto e levantando faixas e cartazes, estudantes, civis e representantes de entidades sindicais protestaram em sinal de luto pelo desmatamentos na Amazônia, pelos cortes na Educação e pela reforma da Previdência. O grupo se reuniu em frente ao Monumento do Expedicionário, na Redenção, onde estava exposta a Pira da Pátria. Cerca de 300 pessoas participaram do ato, segundo a organização.