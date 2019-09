Estação da Trensurb recebe ação de incentivo à leitura

Os trens da Trensurb receberam uma ação de incentivo à leitura realizada pelo projeto Livros Livres, iniciativa da empresa de transporte em parceria com o Banco de Livros. A inciativa distribuiu, nesta quinta-feira (5), 100 livros de diversos gêneros no interior de dois trens (foto) que partiram da Estação Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Conforme a empresa, o objetivo era incentivar a cultura e divulgar os serviços do Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos, biblioteca com duas unidades mantidas pela Trensurb, localizadas nas estações Mercado, em Porto Alegre, e em Novo Hamburgo. Criado em 2008, o espaço cultural começou na Capital gaúcha e, em março deste ano, ganhou sua segunda unidade. Ampliado somente por meio de doações, o acervo conta com cerca de 8 mil exemplares. dos quais 2,3 mil estão na unidade hamburguense e o restante, em Porto Alegre.