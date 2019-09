Nova feira de hortigranjeiros orgânicos estreia em Porto Alegre

Porto Alegre já tem mais uma opção de feira de orgânicos. Os hortigranjeiros podem ser encontrados todas as quintas-feiras (veja o horário) na Câmara de Vereadores. São 16 banquinhas de produtores. A agricultora Adriane Bittencourt, da Cooperativa de Trabalhadores Assentados da Região de Porto Alegre (Cootap), estreia em feira. "Vendia só para supermercados, mas aqui tenho mais espaço para valorizar nossos produtos", diz Adriane, acompanhada pelo filho Igor. A Capital te, hoje 30 feiras de orgânicos, entre praças, parques, áreas de órgãos públicos, shopping centers, escolas e até postos de combustíveis. Pesquisa do Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável (Organis) mostrou que 19% dos brasileiros dizem que consomem algum produto orgânico - na Região Sul do Brasil, o consumo chega a 23%. Além disso, 67% das pessoas querem aumentar compra de produtos.