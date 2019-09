Brasil avança no Mundial de Basquete com 100% de aproveitamento

Depois de derrotar Nova Zelândia e a temida Grécia, o Brasil fechou com chave de ouro a primeira fase do Mundial de Basquete na China, vencendo Montenegro por 84 a 73 (foto) e terminando a etapa com 100% de aproveitamento. A última vez que a seleção masculina encerrou invicta esta fase do Mundial foi há 17 anos, em 2002, quando Turquia, Líbano e Porto Rico saíram derrotados pelos brasileiros. Agora, a seleção formará grupo com Estados Unidos e mais dois adversários, que serão Grécia e Nova Zelândia ou República Tcheca. O objetivo dos comandados do técnico croata Aleksandar Petrovic é a classificação para as Olimpíadas de Tóquio em 2020, que premia os dois melhores times sul-americanos.