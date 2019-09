Prefeitura dá início às obras do último trecho da ciclovia da avenida Ipiranga

Depois de oito anos, desde o início das obras da ciclovia da avenida Ipiranga, a Prefeitura de Porto Alegre inicia as obras do trecho final, que vai da avenida Salvador França (Terceira Perimetral) até a Lucas de Oliveira. A obra, uma das mais antigas que ainda estão inacabadas, é uma contrapartida do grupo Iguatemi pela expansão do shopping e terá 1,7 quilômetro de extensão. Após a conclusão, prevista para o primeiro semestre de 2020, contará com 9,4 quilômetros, partindo da avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio) até a Antônio de Carvalho. Com o fim das obras, Porto Alegre contará com 50 quilômetros de malha cicloviária.