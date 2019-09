Governo federal lança campanha para estimular o comércio no País

O governo federal lançou nesta terça-feira (3) a Semana do Brasil. A campanha busca incentivar o comércio e enaltecer o Dia da Independência , celebrado em 7 de setembro. O lançamento foi no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e demais nomes do governo. A iniciativa, que tem como mote "Vamos valorizar o que é nosso", começa nesta sexta-feira (6) e vai até o dia 15 de setembro. Mais de 4,5 mil empresas devem participar da Semana do Brasil, oferecendo descontos, promoções e benefícios aos consumidores. A identidade visual da ação utiliza as cores da bandeira brasileira, como forma de valorizar o patriotismo.