Governadores da Amazônia Legal pedem ajuda à União para combater queimadas

Governadores dos estados da Amazônia Legal, na sua parte oriental, foram recebidos nesta segunda-feira (2) pelo coletiva ministerial encabeçada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em busca de sugestões para combater o desmatamento e as queimadas ilegais na região. Os governadores discutiram também propostas para um plano de desenvolvimento sustentável. A reunião ocorreu em Belém (PA) deu seguimento ao encontro dos governadores com o presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, em Brasília. ''Na próxima semana, vamos processar todas essas demandas, que vão desde questões que envolvem a regularização fundiária, passam pelo zoneamento econômico-ecológico, pelos serviços ambientais, pela economia verde, que é uma preocupação relevante. Os ministros estão aqui, vão se preparar'', disse Onyx. Na semana passada, Bolsonaro encarregou o ministro Onyx de dialogar com os governos estaduais e consolidar as demandas emergenciais e estruturais.