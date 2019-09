EPTC recolhe quatro cavalos no Parque Humaitá

Quatro cavalos foram resgatados na segunda-feira (2) no Parque Humaitá, na Zona Norte de Porto Alegre. A operação foi realizada por agentes da Equipe de Veículos de Tração Animal (EVTA) da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e levados ao abrigo da EPTC, na estrada Chapéu do Sol, nº 2.400, onde receberam alimentação e tratamento veterinário adequado. Em nota da prefeitura, o coordenador de Operações de Fiscalização da EPTC, Thiago Oliveira, chama atenção para a irresponsabilidade de deixar os animais soltos: “A chance dos quatro cavalos se envolverem em algum acidente é muito grande. Quem tem animais deve ter consciência de que é preciso tomar todas as providências para que eles fiquem em segurança, devidamente abrigados e alimentados”, pontuou. O abrigo para onde os animais foram levados já contam com outros 33 animais, sendo 10 deles aptos para adoção.