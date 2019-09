Furacão Dorian atinge categoria 5 e ameaça costa leste dos Estados Unidos

O furacão Dorian passou pelo noroeste das Bahamas, atingiu a categoria 5 e ameaçou uma região mais ampla do sudeste dos Estados Unidos do que o antes projetado, na manhã deste domingo (1). As autoridades americanas advertiram moradores a se preparar para o efeito devastador dos ventos de 241 quilômetros por hora e das intensas chuvas. Dorian então seguirá para perto da costa leste da Flórida a partir do fim da segunda-feira. Se tocará ou não terra no Estado americano é algo incerto. Alguns modelos de previsão mostravam no fim do sábado que o furacão seguia para o norte e margearia a costa, enquanto se dirigirá para a Geórgia e as Carolinas do Sul e do Norte até o meio da semana, provocando enchentes e fortes ventos. No sábado (31), o presidente Donald Trump recebeu relatos a cada hora sobre o furacão. Pelo Twitter, ele pediu às pessoas da região que garantam sua segurança e repassou informações de segurança de autoridades federais.