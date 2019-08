Estudantes protestam contra cortes na Educação em Porto Alegre

Estudantes saíram em caminhada pelas ruas de Porto Alegre, nesta sexta-feira (30), para protestar contra cortes na área da Educação. Com carro de som, bandeiras e faixas, o grupo saiu do Colégio Estadual Júlio de Castilhos levando pautas como o fim da meia passagem nos ônibus municipais, o parcelamento dos salários dos servidores do Estado e os cortes nas universidades anunciado pelo governo federal. A manifestação percorreu diversas avenidas da Capital, como a João Pessoa (foto), tendo como destino o Palácio Piratini, na Praça da Matriz, no Centro Histórico. O trânsito foi momentaneamente bloqueado em alguns trechos para a passagem da caminhada.