Entidades debatem desmatamento e queimadas na Amazônia no Congresso

Diversas entidades se reuniram na última quarta-feira (28) no Congresso para articularem um Fórum Permanente de Monitoramento da Amazônia (foto). OAB, CNBB e a UNE além de organizações ambientais, estiveram debatendo o aumento das queimadas e do desmatamento na floresta. Entidades religiosas como a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) também participaram das discussões. O objetivo do Fórum é investigar e apontar os principais responsáveis pelos atos criminosos na região.