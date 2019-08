Primeira vez na Expointer exige resistência e paciência

Para quem não tem ideia de como é uma Expointer, maior feira agropecuária da América Latina, presta atenção no que as estreantes Osmilda Koller e Claudete Koller Bischoff têm a dizer: “É para quem gosta de caminhar e tem paciência”. Osmilda e Claudete nunca tinham pisado no Parque Assis Brasil. “Não imaginava que tinha isso tudo de animais”, admitiu Claudete. E para registrar a primeira vez na Expointer, claro, não podia faltar a selfie, que a auxiliar de contabilidade Angelita Bischoff (foto) de questão de tirar com diversas ovelhas de testemunha. Ela e a sogra Marli Joana Mattes Benkenstein já haviam ido outras vezes à feira, mas mesmo assim curtiram os programas mais batidos, mas irresistíveis, como a passadinha para comprinhas no Pavilhão da Agricultura Familiar, e olhadinha na área das flores. As quatro saíram de Sapiranga para um dia diferente e aproveitaram muito. Encontraram até conhecidos, como a namorada do neto de uma delas. “A família dela tem banca na Agricultura Familiar”, conta Osmilda. Para quem quiser seguir o exemplo das quatro mulheres, só tem mais quatro dias pela frente, e a previsão é de tempo bom até sábado (30).