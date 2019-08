Exposição celebra os 25 anos da moeda brasileira: o Real

O Museu de Valores do Banco Central, em Brasília, inaugurou nesta quarta-feira (28) uma exposição para celebrar os 25 anos do Real. A mostra apresenta aos visitantes os caminhos que levaram à implementação do Plano Real, o cenário de hiperinflação da década de 90 no País e as mudanças nas notas desde o início da sua circulação. Implementada através do Plano Real, a nova moeda substituiu o Cruzeiro Real e trouxe estabilidade de preços, alterando hábitos de consumo. Em circulação ininterrupta desde julho de 1994, o Real foi implementado durante governo do presidente Itamar Franco, que teve como ministro da Fazenda o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.