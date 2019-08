China e Estados Unidos tentam reduzir tensões durante G7

A 45ª reunião da cúpula do G7 foi marcada pela intensificação da guerra comercial entre Estados Unidos e China. A última escalada no conflito aconteceu na sexta-feira (23), quando o presidente americano, Donald Trump, publicou uma série de tweets onde ele se perguntou se o presidente chinês, Xi Jinping, era o pior inimigo dos Estados Unidos e anunciou um aumento ainda maior na tarifa de produtos chineses do que o previsto. Ainda que o fogo estivesse pegando entre Jair Bolsonaro e o presidente francês, Emmanuel Macron, em relação à Amazônia, as tensões entre o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, chefe da delegação das negociações do seu país, e Trump acalmaram. O republicano deu sinais de querer dialogar. Isso fez com que o governo do país asiático se mostrar mais conciliador.