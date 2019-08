Receita Federal apreende mais de sete quilos de cocaína no aeroporto Salgado Filho

A Receita Federal prendeu, nesta segunda-feira (26), uma brasileira que tentava embarcar com mais de sete quilos de cocaína no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A jovem de 23 anos é de Belo Horizonte e havia tentado entrar em Portugal, mas não preencheu os requisitos da imigração, tendo que voltar ao Brasil. Ao retornar, foi selecionada pelo reconhecimento de risco e teve a bagagem inspecionada por servidores, que localizaram a droga envolta em papel alumínio no fundo da mala. O narcoteste deu positivo para cocaína, e os agentes da Receita deram voz de prisão. A passageira foi encaminhada para a Superintendência de Polícia Federal para os trâmites judiciários.