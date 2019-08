Candidatos formam filas buscando vagas ofertadas pelo Grupo BIG

Filas enormes de candidatos se formaram em frente ao Hipermercados BIG na avenida Sertório, no bairro Navegantes, em Porto Alegre. A aglomeração foi formada por pessoas que buscavam uma das mais de 200 vagas ofertadas pelo Grupo BIG nesta terça-feira (27). Os postos - disponibilizados nas modalidades de contrato efetivo e intermitente - são para trabalhar em Porto Alegre, Sapiranga e na Região Metropolitana. Pela modalidade intermitente, inserida na reforma trabalhista de 2017, o trabalhador não atua de forma contínua, alternando períodos de trabalho e inatividade. A seleção começou às 8h30min e segue até as 16h, e os candidatos precisavam levar obrigatoriamente carteira de trabalho, identidade e currículo para concorrem. Depois de anunciar que deixaria de usar o nome da rede Walmart no Brasil, a companhia prometeu investir mais de R$ 1,2 bilhão na modernização e ampliação de suas lojas nos próximos 18 meses.