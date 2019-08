Manifestantes ao redor do mundo promovem atos em defesa da Amazônia

Mais de 20 cidades do Brasil registraram atos em defesa da Amazônia entre sexta-feira(23) e sábado (24). Em Porto Alegre, manifestantes se reuniram no Parque da Redenção, onde cartazes denunciavam as queimadas na floresta e o desmonte das políticas de preservação ambiental. Em São Paulo (foto), milhares de pessoas se reuniram na frente do MASP e bloquearam trecho da avenida Paulista. Além das cidades brasileiras, as embaixadas em Londres (Inglaterra), Madri (Espanha), Berlim (Alemanha) e o Consulado em Genebra (Suiça) também contaram com a presença de manifestações.