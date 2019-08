Estudantes de colégio de Porto Alegre reforçam ação do McDia Feliz

A tradicional ação do McDia Feliz, da rede McDonalds, ganhou reforço em Porto Alegre no fim de semana. A equipe do Leo Alfa Cidadania, projeto de voluntariado escolar do Colégio Leonardo da Vinci, participou no sábado (24) da edição. O evento é uma ação da rede na qual os recursos arrecadados com a venda do Big Mac são revertidos para as instituições beneficiadas em todo o Brasil. Ao todo foram 70 alunos voluntários do 8º e 9º ano, que ficaram na loja da avenida Silva Só, no bairro de Santana (foto). Os alunos participaram também com números artísticos, como banda voluntária e grupo do Ambulatório de Quimioterapia do Hospital da Criança Santo António. "Abraçar causas sociais faz parte de nossas vidas. O McDia Feliz foi um exercício forte de cidadania. Certificados por abraçar esta causa tão cheia de significado”, conta Carlos Alberto Barcelos, professor e coordenador do projeto.