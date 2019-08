Argentino Leonardo Sbaraglia ganha Kikito de Cristal em Gramado

Criado em 2007 pelo Festival de Cinema de Gramado para destacar personalidades do cinema latino-americano, o Kikito de Cristal da 47° edição foi entregue ao ator argentino Leonardo Sbaraglia, nessa sexta-feira (23), no Palácio dos Festivais. O troféu entregue ao astro de obras como Plata quemada (2000) e Relatos selvagens (2014) começou a ser confeccionado em 2018, pela homenageada da edição passada, a uruguaia Natalia Oreiro. O argentino também participou do ritual na Cristais de Gramado, prensando o molde da escultura com a folha de ouro 24 quilates vinda de Florença e aderida com produto secreto vaporizado aprendido em Veneza. O cristal incolor é aquecido em um forno a 1200 graus. "Sempre me interessou encontrar novas ferramentas de trabalho. Estamos aqui para seguir aprendendo", afirmou Sbaraglia, aos 49 anos. O novo dono da relíquia que começou a ser produzida neste evento só será conhecido em 2020, um mês antes do festival. (Caroline da Silva, de Gramado)