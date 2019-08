Revitalização do Largo dos Açorianos é concluída após três anos de atraso

Prevista para ser entregue em 2017, a revitalização do Largo dos Açorianos foi concluída nesta quinta-feira (22) pela prefeitura de Porto Alegre, depois de sofrer 6 adiamentos. Sob o custo de R$ 5,4 milhões, o espaço foi enaltecido pelo prefeito Nelson Marchezan Jr. (foto), que disse contar com a ajuda da população para manter o local limpo e valorizado. O projeto do Largo dos Açorianos contempla dois espelhos d'água em níveis distintos, interligados por uma queda d'água que fará, juntamente com os aspersores, a movimentação da água que circulará em um circuito fechado entre os dois espelhos, por meio de bombas hidráulicas. Além disso, esplanadas, bancos e lixeiras fazem parte da praça. Nesta sexta-feira (23), a prefeitura lança edital para adoção do espaço.