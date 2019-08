Queimadas na Amazônia mobilizam celebridades, líderes de Estado e população

Três dias depois que a fumaça das queimadas no norte do País cobriram o sol em São Paulo, o mundo todo começa a juntar forças para preservar a floresta. No Brasil, movimentos sociais marcam manifestações para cobrar uma ação do governo. Na França, o presidente Macron anunciou que vai desembolsar 9 milhões de euros, R$ 40,5 milhões, para um programa de preservação específico para a Amazônia. Além disso, convocou os países do G7 para discutir o tema. O encontro acontecerá neste fim de semana, em Biarritz, no sul da França. Além do governo francês, a repercussão das queimadas também chegou às celebridades internacionais, que se manifestaram, e da criação de memes ironizando quem duvida das imagens publicadas pela NASA. Na foto, força tarefa composta por Bombeiros de Rolim de Moura, Espigão D’Oeste, Cacoal e todo o efetivo administrativo do 2°SGBM/4°GBM combatendo o fogo em Pimenta Bueno.