Comitiva gaúcha visita porto de Montevidéu em agenda no Uruguai

Cumprindo agenda no Uruguai, o governador Eduardo Leite (PSDB) visitou o porto de Montevidéu (foto) na última terça-feira (20). Acompanhado pelo secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, e recepcionado pelo embaixador brasileiro no Uruguai, Antônio José Ferreira Simões, e pelo presidente da Administração Nacional de Portos do Uruguai (ANP), Alberto Diaz, o governador do Estado buscou entender o modelo hidroviário utilizado pelo país vizinho para, futuramente, aplicar no Rio Grande do Sul. Nessa quarta-feira (21), Leite se reuniu com empresários para discutir investimentos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) no Estado.