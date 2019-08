Fernando Haddad participa de ato de juristas contra Sergio Moro

Um ato público convocado pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) contra a atuação do ex-juiz Sergio Moro na condução da Operação Lava Jato, lotou o auditório da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Candidato a presidência pelo PT em 2018, Fernando Haddad esteve presente no ato denominado #MoroMente e atacou o ex-juiz, agora ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Além da presença de Haddad, o ato reuniu membros de partidos de esquerda e integrantes de movimentos sociais. A campanha, lançada pelos juristas no início do mês, tem o intuito de explicar à população as irregularidades cometidas pelo juiz e divulgadas em uma série de reportagens do portal The Intercept Brasil, lançadas em junho.