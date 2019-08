Na última segunda-feira (19), Porto Alegre amanheceu mais colorida. É que flores gigantes foram espalhadas na avenida Ipiranga, no trecho entre a Borges de Medeiros e a Praia de Belas. A ação promove o Pompéia Fashion Weekend, evento de moda que acontecerá dias 30 e 31 de agosto, na Loja Pompéia do Centro Histórico da Capital. As 26 flores ficam instaladas na região até o dia 31 de agosto.