Crianças e adultos participam do Circuito Hospital Moinhos de Vento Poa Day Run

Nem o frio de 7°C, o vento, ou a chuva prevista afastaram os mais de 5,5 mil atletas que se reuniram na Orla do Guaíba para a segunda etapa do Circuito Hospital Moinhos de Vento Poa Day Run. A corrida ocorreu na manhã do domingo (18), na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre, ao longo de quatro trajetos. Percursos de três, cinco, oito e 16 quilômetros foram divididos entre as modalidades masculina e feminina. Não foram somente os adultos que correram a etapa. A garotada se divertiu ao dividir a pista com os atletas mais experientes. O Poa Kids 2019 reuniu 120 crianças, com idades entre 3 e 12 anos. Os trajetos partiram às 10h30 e foram divididos em percursos de 50, 100, 300 e 400 metros e em cinco categorias – de 3 e 4 anos, de 5 e 6 anos, de 7 e 8 anos, de 9 e 10 anos, e de 11 e 12 anos.