Leite recebe visitantes no Palácio Piratini em Dia Estadual do Patrimônio Cultural

Uma nova data chega ao calendário do Rio Grande do Sul, o Dia Estadual do Patrimônio Cultural. Criada em abril deste ano, por meio de decreto, a data escolhida, 17 de agosto, homenageia o nascimento do primeiro presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Rodrigo Melo Franco de Andrade. Em alusão à data, o governo do Estado organizou uma série de atividades em diversos municípios, entre elas apresentações musicais e cortejo de poemas. Em Porto Alegre, uma dessas atividades foi uma visita guiada ao Palácio Piratini, na qual o governador Eduardo Leite (foto) interagiu com os visitantes. A data ainda foi marcada pelo decreto de regulamentação do Registro de Bens Culturais Imateriais do Estado. Segundo o Executivo estadual, a partir dessa lei, o Estado cria uma base legal para trabalhar com patrimônio material, descrevendo todos os procedimentos necessários para que se realizem os processos de análise por parte da Secretaria da Cultura e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae).