Orquesta Sinfônica realiza a abertura do 47º Festival de Cinema de Gramado

A Orquestra Sinfônica de Gramado fez um concerto com temas do cinema para a abertura do 47º Festival de Cinema de Gramado, iniciado nesta sexta-feira (16). A cerimônia contou com a participação de autoridades e do público, que lotou a Rua Coberta. As personalidades estão chegando na Serra desde a véspera, e, por isso, os turistas se movimentaram desde cedo em torno do Palácio dos Festivais, na avenida Borges de Medeiros. Munidos de celulares para registrar os momentos do evento, os visitantes lotaram a Rua Coberta durante a tarde para assistir à Orquestra, que interpretou trilhas clássicas de filme, como a de Singing in the rain. O concertou culminou com a música de O Rei Leão, recentemente lançado em remake, que empolgou o público. Após a cerimônia, a concentração seguiu ao redor do tapete vermelho do local, esperando a equipe de cerca de 30 pessoas - capitaneada por Sonia Braga - do esperado filme de abertura do evento Bacurau.