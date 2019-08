Fumaça saindo de prédio chama a atenção no Centro Histórico de Porto Alegre

As pessoas que passavam pela rua Duque de Caxias, no bairro Centro Histórico de Porto Alegre, na tarde desta sexta-feira (16), ficaram preocupadas com a quantidade de fumaça e fuligem que saíam do edifício residencial Everest, localizado ao lado do hotel de mesmo nome, próximo ao Viaduto Otávio Rocha. Apesar do susto, um funcionário do prédio explicou que a fumaça não teve relações com um incêndio, mas sim foi gerada pela limpeza da caldeira do prédio, procedimento que ocorre a cada 15 dias. O corpo de Bombeiros foi chamado pelos que avistaram a cena, mas, ao comparecer ao local, os profissionais constataram que não havia risco. A situação já foi normalizada.