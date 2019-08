Em protesto, paraguaios pedem impeachment do presidente Benitez

Pessoas seguram uma faixa que diz "Julgamento para os traidores. Impeachment agora", enquanto participavam de um protesto exigindo o impeachment do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benitez, em Assunção, na última quarta-feira (14). A crise política enfrentada pelo país desde o fim de julho começou quando foi revelada a assinatura de um acordo secreto com o Brasil para a renegociação dos termos de distribuição de energia da usina hidrelétrica binacional de Itaipu. O novo pacto traria prejuízos de mais de US$ 200 milhões a Assunção, o que foi considerado "traição à pátria" pelos parlamentares da oposição. Atualmente, o Brasil consome 84% da produção da usina, e o Paraguai, 15,6%; o restante serve para abastecer a própria hidrelétrica. Pela revisão acertada neste ano entre Assunção e Brasília, o novo trato obrigava o país vizinho a comprar um volume maior da chamada energia garantida produzida pela usina, o que geraria aumento na conta de luz para os consumidores paraguaios. Brasil e Paraguai cancelaram formalmente no dia 1º de agosto.