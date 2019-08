Japoneses prestam homenagens aos mortos da Segunda Guerra Mundial

No aniversário de 74 anos da rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, a população do país se reuniu em uma cerimônia realizada pelo governo nesta semana em Tóquio para homenagear os mortos durante o conflito. A homenagem reuniu mais de seis mil pessoas e contou com a participação do imperador do país, Naruhito, e da imperatriz, Masako, que participaram da ação pela primeira vez desde a ascensão do novo imperador ao trono, em maio. Neto de Hirohito, imperador do país durante o conflito, Naruhito manifestou um profundo remorso pelos excessos cometidos pelo Japão no conflito e revelou sentir uma grande tristeza pelo número de mortos na guerra. Após os bombardeios das cidades de Hiroshima e Nagasaki, seis anos de guerra e três milhões de japoneses mortos, o país se rendeu, em 15 agosto de 1945.