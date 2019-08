Incêndio na segunda maior ilha grega atinge reserva ecológica

Um incêndio de grandes proporções atingiu Eubeia, a segunda maior ilha da Grécia (atrás apenas de Creta), nessa quarta-feira (14), causando estragos em uma preservada reserva ecológica de pinheiros e a evacuação de moradores da ilha. As chamas chegaram a se alastrar por 12 quilômetros, e precisou do trabalho de 200 bombeiros (foto) para serem apagadas. O fogo, que havia iniciado na terça-feira (13) com a propagação de rajadas de ventos associada à vegetação densa e seca da região, não registrou mortes no ocorrido, mas obrigou 4 municípios a evacuarem seus moradores.