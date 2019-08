Câmara dos Deputados faz homenagem à Marcha das Margaridas

A Marcha das Margaridas, mobilização que reúne mulheres trabalhadoras rurais a cada quatro anos, foi homenageada nesta semana, em uma sessão solene no plenário Ulysses Guimarães, da Câmara dos Deputados. Neste ano, em sua 6ª edição, a marcha tem como tema Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência. O ato, que acontece nesta quarta-feira (14) em Brasília, conta pela primeira vez com participação de delegações de 27 países, além de representantes de todos os estados do País. A conservação da biodiversidade, o direito à educação do campo e o fortalecimento da participação política das mulheres estão entre os eixos temáticos desta edição. A solenidade na Câmara foi promovida pelas deputada federais Erika Kokay (PT-DF) e Talíria Petrone (Psol-RJ) e contou a representação de trabalhadoras ruais, indígenas, parlamentares, e representantes do movimento sindical.