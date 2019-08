Estudantes vão às ruas pela terceira vez em defesa da Educação

Motivados por mais um contingenciamento anunciado pelo governo na Educação, movimentos estudantis e centrais sindicais enfrentaram o frio e voltaram às ruas nessa terça-feira (13), em Porto Alegre, para a terceira manifestação do ano contra os cortes na área. Os atos pelo Dia Nacional em Defesa da Educação ocorrem em ao menos 48 cidades de 18 estados mais o Distrito Federal. Na capital gaúcha (foto), estudantes e servidores públicos se reuniram na frente do Palácio do Paratini para uma aula pública realizada pelo Cpers/Sindicato. Depois, seguiram em caminhada da Esquina Democrática, no Centro Histórico, até o Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).