Porto Alegre recebe complexo esportivo e cultural Estação Cidadania da Restinga

A prefeitura de Porto Alegre inaugurou um novo espaço para a comunidade nesta semana, o complexo esportivo e cultural Estação Cidadania Restinga (rua Arno Horn, 211). O empreendimento tem o objetivo de oferecer, no local dos Centros de Artes e Esportes Unificados (Ceus), programas culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho. O ministro da Cidadania, Osmar Terra (foto), participou da cerimônia de inauguração do novo espaço. As obras na estação foram realizadas pela prefeitura e pelas secretarias de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE), da Cultura (SMC) e de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim), através de convênio com o Ministério da Cidadania. O espaço teve investimento total de R$ 2,02 milhões. A Estação Cidadania Restinga conta com biblioteca, sala de informática, cineteatro e com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). Segundo a prefeitura, o complexo irá beneficiar cerca de 50 mil pessoas Restinga e imediações.