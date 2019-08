Associação Gaúcha de Escritores celebra vencedores do 17º Prêmio AGES

Em cerimônia realizada na noite de sábado (10), no auditório Barbosa Lessa do Centro Cultural CEEE Erico Verissimo, em Porto Alegre, a Associação Gaúcha de Escritores (AGES) anunciou os vencedores da 17ª edição do Prêmio AGES. A obra Escrita criativa para iniciantes (editora Metamorfose), de Marcelo Spalding, foi o título mais votado pelos associados da entidade, recebendo o troféu Livro do Ano 2019. A obra também foi destaque nas categorias de não-ficção e especial. Neste ano, mais de 150 produções foram inscritas. Segue anexa minha sombra, de Laís Chaffe, venceu em poesia; Não existe mais dia seguinte, de Vitor Necchi, em crônica; Estela sem Deus, de Jéferson Tenório, em narrativa longa; Verão no fim do mundo, de Augusto Farinatti, em narrativa curta e Horas mortas, de Antônio Schimeneck, em Juvenil. Também homenageado da ocasião, pela atuação de 25 anos no cenário literário gaúcho, o professor Caio Riter foi laureado na categoria Infantil, com a publicação Uma casa para dez.