Texto da reforma da Previdência chega ao Senado

Após aprovação em segundo turno na Câmara dos Deputados, com 379 votos favoráveis, a Proposta de Emenda a Constituição (PEC) da reforma da Previdência chegou ao Senado . O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), compareceu ao gabinete Senado, onde entregou o texto da PEC para o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Após passar por Alcolumbre, o texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, onde começa a tramitação. Conforme a presidente da comissão, Simone Tebet (MDB-MS), a Casa tem condições de aprovar a PEC em 60 dias. Se aprovada na CCJ, a proposta segue para o plenário do Senado, onde precisa ser aprovada em dois turnos, por no mínimo 54 votos dos 81 senadores.