Primeiro ambulatório trans começa a funcionar em Porto Alegre

O primeiro ambulatório com atendimento a homens e mulheres trans e travestis foi entregue pela prefeitura de Porto Alegre nessa quarta-feira (7), localizado no 2º andar do Posto Saúde Modelo (rua Jerônimo de Ornellas, 55, bairro Santana). A equipe médica responsável será composta por dois médicos residentes e um grupo de residentes multiprofissionais - enfermeiro, assistente social, biomédico, médico sanitarista e farmacêutico. Os atendimentos serão realizados às quartas-feiras, das 17h30min às 21h30min, para residentes da capital. Agendamentos podem ser feitos pelo WhatsApp (51) 99938-3572 ou por demanda espontânea. Todas as consultas para agosto estão preenchidas, e o mês de setembro já está disponível para receber pacientes.