Vítimas de massacre recebem homenagens no Texas

Pessoas se abraçam em um memorial improvisado para as vítimas do ataque a tiros no shopping center Cielo Vista Mall, em El Paso, no Texas, que deixou 22 pessoas mortas . O ataque ocorreu no último sábado (3). O ataque foi cometido por Patrick Crusius, de 21 anos, um supremacista branco que foi detido pelas autoridades. Das 25 pessoas feridas na ação, 5 delas estão em condições estáveis e 1 em estado grave. Promotores do Texas acusaram Crusius de ser o autor do ataque e disseram que o Estado buscará a pena de morte se ele for considerado culpado. O massacre colocou a cidade essencialmente pacífica e majoritariamente hispânica de cerca de 684 mil habitantes na intersecção de duas das questões mais politicamente voláteis da nação: a imigração e a violência com armas. El Paso é um dos pontos de entrada mais movimentados dos EUA para quem vem do México.