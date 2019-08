Leite participa de 6ª edição do Fórum de Governadores

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e chefes do executivo estadual dos demais estados e do Distrito Federal reuniram-se nesta semana em Brasília, para a 6° edição do Fórum Nacional dos Governadores. O encontro teve como principal pauta a reforma tributária, tema a ser discutido no Congresso Nacional neste segundo semestre do ano, e também abordou questões como a reforma da Previdência. Coordenado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, o evento teve sua primeira edição ainda na transição entre os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. As reuniões entre os chefes do executivo estadual têm ocorrido bimestralmente, com pautas definidas previamente e divididas entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Além de participar do Fórum, Leite reuniu-se com o ministro da Economia , Paulo Guedes, para falar sobre o Regime de Recuperação Fiscal do Estado e questões ligadas ao setores de gás e energia.