Show gauchesco marca lançamento da 42ª Expointer

Com muitos elogios do governador Eduardo Leite, o conjunto musical gauchesco Os Provincianos apresentou-se no lançamento da 42ª edição da Expointer, nessa segunda-feira (5). Durante a solenidade do evento, o grupo tradicionalista fez uma exibição com dança e quatro canções tocadas em primeira mão com a temática da exposição. Atual vencedor do prêmio Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart), Os Provincianos vão compilar as músicas em um álbum que será lançado na Expointer. A feira ocorre de 24 de agosto a 1 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil. A expectativa para a edição deste ano edição é superar R$ 2,3 bilhões em negócios