Servidores estaduais protestam contra atrasos de salários

Servidores estaduais realizaram, na sexta-feira (2), um protesto em frente ao Tribunal de Justiça (TJ) do Estado contra o atraso das folhas salariais dos servidores estaduais, reivindicando o cumprimento da Constituição, das leis e das decisões judiciais. O ato foi liderado pelo Movimento Unificado dos Servidores (MUS) e pelo Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo (Sintergs). O Sintergs protocolou, na quinta-feira passada (25), um pedido de responsabilização criminal do governador Eduardo Leite (PSDB) pelo descumprimento da determinação o pagamento dos salários até o último dia útil do mês trabalhado.