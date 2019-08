'Crochetaço' promove oficina no Memorial do Rio Grande do Sul

A atividade era para acontecer na Praça da Alfândega, em pleno coração de Porto Alegre, mas a tarde gelada de sábado (3) obrigou as participantes da oficina de crochê a buscarem abrigo no belo prédio do Memorial do Rio Grande do Sul para realizar o crochetaço. A ação foi promovida pelo grupo Na'Mat Pioneiras em parceria com a exposição Lã crua, fios da memória, em cartaz no centro cultural até 25 de agosto. A mostra, com entrada franca, apresenta registros econômicos e literários de como as pessoas viviam a partir das possibilidades oferecidas pelos ovinos: a carne, o leite e a farta pelagem, vendida como a valiosa lã.