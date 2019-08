Em Santa Maria, 81 brigadianos são diplomados

Na sexta-feira (2), no clube Recreativo Dores, em Santa Maria, 81 soldados foram oficialmente graduados . O grupo faz parte de um total de 1.965 alunos-soldados que começaram o curso superior de Tecnologia em Aplicação de Polícia Militar em 12 de novembro do ano passado. Foram 1.675 horas-aula no total, englobando conhecimentos específicos da atividade policial militar e disciplinas como direito penal, direito processual penal militar e sociologia da violência. Os novos formados integrarão a unidade até o dia 10 de agosto. A meta do governo de Eduardo Leite é que cada município do Rio Grande do Sul tenha pelo menos cinco policiais militares.