Seleção feminina de handebol conquista sexto ouro seguido no Pan

Diante de um ginásio lotado, a seleção brasileira de handebol conquistou pelo sexto Pan-Americano seguido a medalha de ouro, derrotando as hermanas na final por 31 a 20 de virada na competição que ocorre em Lima, capital do Peru. Entre os destaques em quadra, brilharam a goleira Renata, de apenas 20 anos, e a jogadora Deonise, a única do elenco campeã em quatro edições do Pan. Com o título, o time feminino do Brasil assegurou vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, além de ver sua hegemonia de 24 anos se manter intacta no handebol pela competição.