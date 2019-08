Estação Mercado da Trensurb recebe exposição fotográfica

A unidade Mercado do Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos (EMLsT) da Trensurb recebe, até o dia 31 de outubro, a exposição fotográfica Laboratório-Escola de Arte Popular: arte-educação (des)construindo corpos, que mostra fotografias da história do Laboratório-Escola, suas oficinas e metodologias, além de expor alguns figurinos. Na próxima segunda-feira (5), às 14h, uma performance ao vivo marcará o ato de abertura da exposição. Na ocasião, os artistas responsáveis pelo Laboratório-Escola realizarão uma performance na plataforma de embarque da Estação Mercado, para chamar a atenção dos usuários do metrô para a exposição e o Espaço Multicultural. O Laboratório-Escola de Arte Popular é um espaço de desenvolvimento humano criado pelo Coletivo de Artes Galegos & Frangalhos que busca oferecer experiências artístico-culturais transdisciplinares. As fotos da mostra são de Amanda Guimarães, João Pedro Lima, Marília Dias e Max Leidemer.