Programas de incentivo ao turismo são lançados no Palácio Piratini

Dois novos programas de incentivo ao turismo foram lançados no Rio Grande do Sul. Implementado através de uma parceria entre o Ministério do Turismo (MTur), o Sebrae e o Embratur, o Investe Turismo visa a aumentar a oferta e o fluxo de visitantes em todo o País e irá injetar R$2,6 milhões no Estado. No Rio Grande do Sul, 12 municípios serão contemplados. Iniciativa do governo estadual, o +Turismo.RS visa a oferecer apoio técnico aos municípios que querem aprimorar sua estrutura para atrair turistas. O programa é uma parceria entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o Ministério do Turismo, o Sebrae, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Badesul – Agência de Fomento e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).