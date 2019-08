Ação promove soltura de lobo marinho no Litoral Sul gaúcho

Visando à conservação das espécies pinípedes, que inclui mamíferos marinhos como lobo marinho, foca, leão e tartaruga marinha no Sul do Brasil, o Projeto Pinípedes do Sul realizou nessa quarta-feira (31) a soltura de um lobo marinho no seu habitat natural. O animal, um macho juvenil, foi resgatado na Praia Norte, em trecho entre o norte de Rio Grande e a Barra da Lagoa do Peixe. Depois de encontrar o mamífero no dia 10 de julho com duas lesões na nadadeira anterior esquerda, 83 centímetros e 9,600 quilos, a equipe do projeto realizou exames com o animal e promoveu sua recuperação para a volta ao mar. O inverno é a estação do ano considerada o auge da temporada da ocorrência de leões e lobos marinhos na região.