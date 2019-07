ABI promove atos em São Paulo e no Rio de Janeiro em solidariedade a Glenn Greenwald

Manifestantes foram as ruas em São Paulo e Rio de Janeiro em um ato organizado pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) em solidariedade ao jornalista norte-americano Glenn Greenwald e pela defesa da liberdade de imprensa. O estrangeiro é um dos fundadores do site The Intercept Brasil. Desde junho, o Intercept vem publicando as conversas entre o então juiz e atual ministro da Justiça, Sergio Moro, e procuradores da Operação Lava Jato. Após as reportagens, o jornalista vem sendo pressionado por autoridades políticas, como Bolsonaro e Moro. Em entrevista, Bolsonaro afirmou que Greenwald poderia ser preso pelos vazamentos das mensagens. Na capital paulista, os manifestantes se reuniram no Museu de Arte Moderna (Masp) e caminharam no sentido a Consolação. No Rio de Janeiro, o ato contou com a participação de celebridades e do próprio jornalista, que afirmou que não fugiria do país. Nesta quarta-feira (31), o presidente contrariou a constituição e comparou os vazamentos dos diálogos ao crime de receptação