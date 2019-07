MInistério da Saúde lança campanha de incentivo à amamentação

O Ministério da Saúde lançou, nesta quarta-feira (31), uma campanha de incentivo ao aleitamento materno até os 2 anos de idade e uma série de ações para estimular a prática. Durante o evento, na sede da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, indicou as ações da pasta para incentivar o aleitamento materno, considerado um dos pilares da saúde básica, junto com a vacinação. No Brasil, a campanha da Semana de Incentivo à Amamentação terá investimento de quase R$ 3,5 milhões nos meios de comunicação. Segundo Mandetta, as taxas de amamentação nos municípios serão levadas em conta para o pagamento dos profissionais do programa Médicos pelo Brasil, que será lançado oficialmente em Brasília. Além da propaganda, o Ministério da Saúde anunciou que vai habilitar 39 unidades de saúde como hospitais Amigo da Criança, um repasse de quase R$ 11 milhões.