Nova treinadora da seleção feminina é apresentada oficialmente

Apresentada oficialmente na sede da CBF como nova treinadora da seleção feminina, a sueca Pia Sundhage destacou a renovação como uma de suas metas no comando do Brasil. Ao lado do presidente da entidade Rogério Caboclo, a técnica bicampeã olímpica com os Estados Unidos em 2008 e 2012 assume o comando da casamata após a demissão de Vadão , que esteve à frente da seleção na Copa do Mundo da França em 2019. Seu primeiro desafio será no final de agosto, quando fará sua estreia em torneio amistoso realizado no Pacaembu, em São Paulo.